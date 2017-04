Markkinointi ja seksi menevät käsi kädessä

Mainostus ja seksi ovat kuuluneet yhteen jo vuosikymmenien ajan. Se ei ole mikään yllätys. Viisaat markkinoijat osaavat kuitenkin käyttää tätä ”asetta” erittäin älykkäästi. Esimerkiksi osoitteessa http://www.gfodigital.fi on esimerkkejä siitä miten suuri osa markkinoinnista on tehty oikein mutta yrityksen sivustossa ei ole juurikaan seksiä. Sivusto on näyttävä ja vähäeleisen tyylikäs mutta siinä ei ole yhdistetty ihmisen alkukantaisia himoja hankkia juuri tämä hänen edessään. Siinä ei ole hyödynnetty toki myöskään seksiä kirjaimellisesti, mikä lienee tässä kuitenkin hyvä asia. Hakukoneoptimointi voi joskus olla seksikästäkin riippuen asian esittäjästä ja hänen innostaan ja ehkä metodeistaankin mutta useimmiten asian yhteydessä ei ehkä kannata puhua seksikkyydestä. Varsinkaan kun kohdeyleisö voi olla sekä miehiä että naisia. Tony Robbins on yksi maailman tunnetuimpia markkinointimiehiä, vaikka hänestä ei ehkä näin ajatellakaan. Hän vetoaa myös naisiin ja osaa tietysti hyödyntää myös tämän puolen esityksessään. Näin ollen se on osa myös hänen markkinointiaan. Toki jo määrätietoisuus ja itsensä kehittäminen fiksusti on erittäin miehekästä ja jokaiselle hyödyllistä eli Tonyn kohdalla näissä ei tosiaan ole kyse vain markkinoinnista vaan yksinkertaisesti yleisestä mahtavuudesta ihmisenä. Väittäisin, että jokainen planeetalla voi oppia Tonylta ainakin yhden hyödyllisen asian, joka auttaa oikeasti ja käytännöllisesti kyseistä yksilöä elämässä pelkän hyvältä kuulostavan vihjeen sijaan. Robbins on käytännössä kone kuten tältä videolta näkyykin: