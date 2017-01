Yllättävä otsikko, eikö? Oletko koskaan miettinyt, että internetin hakutuloksiin voidaan vaikuttaa? Näin asia kuitenkin on. Niihin voidaan vaikuttaa, koska hakukoneet katsovat tiettyjä tekijöitä, joiden pohjalta sivustot järjestetään järjestykseen. Näin ollen, kun etsit esimerkiksi seuraa verkosta, saatat päätyä sivustolle joka on hienosti järjestetty eteesi. Kyseiseltä sivustolta sitten saatat löytää seuralaisen, jonka kanssa saatat kenties lopulta jopa mennä naimisiin. Kaiken tämän aiheutti hakukoneoptimointi, jota Suomessa löytää esimerkiksi vaikkapa osoitteesta http://www.gfodigital.fi. Sivuston takana on muuten mies nimeltä Mikko Laine, jonka tietoihin pääset perehtymään tarkemmin edellisestä linkistä. Toki Suomesta löytyy huomattavia määriä myös muita alan yrityksiä. Niiden palveluista on hyötynyt monet yritykset. Monet yritykset ovatkin alkaneet pahimpien lamavuosien jälkeen käyttää rahaa huomattavasti enemmän kaikkeen. Yksi näistä osa-alueista on markkinointi, johon kannattaa jo vanhan tiedonkin mukaan käyttää ainakin 20 prosenttia yrityksen koko budjetista kuukausittain. Nähtäväksi jää miten nämä trendit muuttuvat lähivuosina maailmanlaajuisesti ja etenkin Suomessa, jossa internet on yhä hieman lapsen kengissä kaikesta huolimatta. Toivottavasti Anttilan ja Stockmannin synkkien tapahtumien jälkeen yritykset heräävät ja huomaavat, että asiakkaat ovat nykyisin verkossa ja sinne on pakko panostaa, jos haluaa pärjätä vielä seuraavalle vuosikymmenelle asti. Anttila ei tätä nähnyt tai vaihtoehtoisesti he panostivat täysin vääriin yhteistyökumppaneihin näissä asioissa. Sekin on toki mahdollista. Joka tapauksessa internet vaikuttaa moniin elämän osa-alueisiin nykyisin joten on syytä pysyä ajan tasalla asioissa. Toivottavasti tämä artikkeli oli edes jollain tavalla informatiivinen ja opettavainen!